War es das endgültig für Sancho? Niederschmetterende Aussagen zu Ex-BVB-Star

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho wird möglicherweise nie wieder für Manchester United auflaufen. Das deutete Teammanager Erik ten Hag an, nachdem er den 23 Jahre alte Offensivspieler aus dem Training verbannt hatte . „Ich weiß es nicht“, sagte ten Hag am Freitag auf die Frage, ob der ehemalige Dortmunder noch einmal das Trikot der Red Devils tragen wird.

„Ich sitze hier. Morgen haben wir ein großes Spiel, wir gehen in einen neuen Block mit Spielen, viele Spiele in einem komprimierten Programm. Darauf konzentriere ich mich. Die Spieler, die mir zur Verfügung stehen, brauchen mich“, sagte ten Hag vor der Partie gegen Brighton am Samstag.