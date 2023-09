Große Wende? United-Star Sancho löscht brisanten Twitter-Post! - folgt Versöhnung mit Ten Hag?

„Alles, was ich tun möchte, ist, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen und einen Beitrag zu meiner Mannschaft zu leisten“, schrieb der Engländer weiter.

Sancho-Nichtnominierung „aufgrund seiner Leistung im Training“

Ten Hag erklärte die Nichtnominierung des 23-Jährigen jedoch folgendermaßen: „Aufgrund seiner Leistung im Training haben wir ihn nicht ausgewählt. Das Niveau muss man bei Manchester United jeden Tag erreichen. Man kann Entscheidungen an vorderster Front treffen, also wurde er in diesem Spiel nicht ausgewählt.“