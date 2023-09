Türkei trennt sich von Kuntz!

Kuntz war am Sonntag allerdings zunächst nicht erreichbar, eine offizielle Bestätigung der Entscheidung steht noch aus. Am vergangenen Dienstag hatte der Coach 2:4 gegen die Asiaten verloren, die deutsche Nationalmannschaft zuvor mit 1:4. Es war im 20. Länderspiel für Kuntz mit der Türkei die fünfte Niederlage.

Kuntz lag mit Türkei auf Kurs

Doch der 60-Jährige stand schon länger in der Kritik. Er hatte das WM-Ticket für Katar im vergangenen Jahr in den Playoffs verpasst, in der Qualifikation für die EM in seiner Heimat lag er allerdings als Zweiter der Gruppe D hinter dem WM-Dritten Kroatien auf Kurs.