Kuntz in der Türkei angezählt - und bald frei für Bundestrainer-Job?

Türkei: Es wird eng für Kuntz

„Go Home“, schrieben türkische Fans am Dienstag auf Plakate. „Kuntz tritt zurück“, sangen einige Anhänger beim missglückten Test in Genk.

Und auch die bekanntlich wenig zimperliche türkische Presse zählte den beim DFB als Nachfolger von Flick gehandelten Kuntz mal wieder schwer an. „Einladung zum Rücktritt“, titelte die Zeitung Aksam Spor . Einen deutschen Trainer zu haben, sei ohnehin „Harakiri, Selbstmord“, schrieb Fotomac .

So unwahrscheinlich scheint ein Werner-Tor im CL-Finale

So unwahrscheinlich scheint ein Werner-Tor im CL-Finale

„Es schützt keiner den Trainer“

Er müsse trotz unbestreitbarer Erfolge bereits seit Juni 2022 mit immenser Kritik umgehen, monierte Kuntz - und wurde in der Pressekonferenz mit energischem Ton zum Selbstverteidiger: „Es schützt keiner den Trainer. Er wird nur in Frage gestellt. Das ist total am Thema vorbei.“