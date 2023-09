Überraschend! Messi nennt besten Verteidiger der Welt

Mit diesem Namen hätten wohl nicht viele gerechnet. Lionel Messi hat den für ihn aktuell besten Verteidiger der Welt genannt.

In der Nacht zum Freitag war Argentinien mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Ecuador in die WM-Qualifikation gestartet. Der Matchwinner? Na klar, Lionel Messi. In der 78. Minute versenkte der siebenmalige Ballon-d‘Or-Gewinner einen Freistoß im Netz.

Messi: Das ist der beste Verteidiger der Welt

Einen großen Anteil am Sieg hatte aber auch Innenverteidiger Cristian Romero. Mit einer starken Vorstellung sorgte er dafür, dass beim Weltmeister die Null stand - wie in den vorherigen drei Partien auch.

Messi adelte seinen Teamkollegen nach dem Spiel und machte ihm das wohl größte Kompliment, das es gibt. „Für mich ist er im Moment der beste Innenverteidiger der Welt. Fantastischer Auftritt heute, er ist der Man of the Match“, sagte er Telemundo.

Nicht nur Messi, sondern auch Mitspieler Enzo Fernández und der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni schwärmen von Romero.

Unter seinem Instagram-Post nach dem Spiel kommentierte Fernández: „Bester Innenverteidiger der Welt.“ Scaloni meinte: „Mir fehlen die Worte für die Leistung, die Cuti Romero abgeliefert hat.“

Cristian Romero ist in bestechender Form

Der Tottenham-Verteidiger spielt tatsächlich eine herausragende Saison. Der 25-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Atalanta Bergamo für eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur, unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Sowohl bei den Spurs als auch in der Nationalmannschaft ist er Stammkraft und spielt eine entscheidende Rolle. So auch bei der WM 2022 in Katar, als er mit starken Leistungen maßgeblich zum Titelgewinn beigetragen hat.

Schon in der Netflix-Doku „Sean Eternos: Campeones de America“ schwärmte Messi vom beinharten Verteidiger: „Der Auftritt von Cuti (Romero; d.Red.) war außergewöhnlich für uns, für die Zukunft des Teams und für diesen Moment“, erklärte er.