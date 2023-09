VAR-Check am Handy! FC Porto fordert Spiel-Annulierung

Diese Spiel hatte es in sich! Es sah alles nach der ersten Saisonniederlage für die Mannschaft des FC Porto in der Liga Portugal Bwin aus, ehe die wilde Nachspielzeit gegen den FC Arouca anbrach, die im Nachhinein noch für ordentlich Gesprächsstoff sorgen sollte.

Nach einer 23-minütigen (!) Zugabe bejubelte die Mannschaft von Sérgio Conceicão zwar das Unentschieden , legte aber trotzdem Beschwerde aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung ein. Der Grund: ein VAR-Check per Handy.

Spektakuläre Schlussphase mit 23-minütiger Nachspielzeit

Doch von vorne: Was lange Zeit nach einem torlosen Remis aussah, entwickelte sich in der Schlussphase zu einem echten Spektakel. Der 30-malige portugiesische Meister tat sich gegen den kleinen FC Arouca lange Zeit schwer und geriet kurz vor dem vermeintlichen Ende gar in Rückstand.