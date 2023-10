Ballon d‘Or: Messi ist Weltfußballer! Haaland und Mbappé landen dahinter

„Respekt an Kevin, Kylian und Erling. Ihr Jungs seid alle noch jung und habt so viel erreicht! Ihr habt noch viel Zeit vor euch“, sagte Messi auf der Bühne. „Ich bin dankbar für die Karriere, die ich habe. Dass ich in so starken Teams spielen durfte. Der Titel mit Argentinien war etwas Besonderes.“