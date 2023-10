Cristiano Ronaldo plant Zusammenarbeit mit Saudi-Kronprinz Mohammed bin Salman

Cristiano Ronaldo hat eine Zusammenarbeit mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman angekündigt. Ronaldo und bin Salman waren Gäste einer Podiumsdiskussion in Riad, um den Start der ersten eSports-WM im Jahr 2024 zu feiern. „Es ist mir eine Ehre, erneut mit seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman zusammenzutreffen“, so Ronaldo.

Dafür soll die WM 2034 in Asien stattfinden, Saudi-Arabien hat seine Bewerbung bereits angekündigt, auch die Frauen-WM im Jahr 2035 will Saudi-Arabien ausrichten.

Was die anstehende eSports-WM angeht, vermeldete Ronaldo: „Es ist großartig, heute Teil dieser Diskussionsrunde zu sein, in der es um die Zukunft des eSports und den Start des allerersten eSports World Cup geht, der nächstes Jahr in Saudi-Arabien stattfinden wird!“