Mega-Transfers nach Saudi-Arabien: Ohne jedes Gewissen | Kommentar

Nun also Bernardo Silva. Sollte der Champions-League-Sieger von Manchester City den Verlockungen der Wüste erliegen , die feindliche Übernahme des Fußballs hätte eine neue Dimension erreicht.

Mit 28 Jahren in der Blüte seiner Schaffenskraft nach Saudi-Arabien. In eine Operettenliga.

Man möchte diesem begnadeten Kicker zurufen: Tu es nicht! Wenn es nicht so hoffnungslos wäre.

Ronaldo, Benzema, Kanté in Saudi-Arabien

Der Anreiz ist also nackte Gier. Oder gibt es einen Grund neben dem Geld? Er verbirgt sich trefflich.

Es lassen sich schließlich Profis locken, die in der Premier League wahrlich keine Hungerlöhne kassieren.

Premier League: England-Experten in Sorge

Zur Erinnerung: Ganze Klubs der englischen Eliteliga liegen in den Händen ausländischer Mächte, Newcastle United vorneweg.

Prinzip Sportswashing funktioniert

Nun sind die politischen Verhältnisse nicht überall in der arabischen Welt gleich gelagert. Das totalitäre Regime Saudi-Arabiens darf getrost als ruchlos bezeichnet werden. Also volle Fahrt in Sachen Imagepflege auf globaler Bühne.