Eröffnungsspiele, Finaltermin wohl fix: Neue Details zur umstrittenen WM 2030

Wie aus dem vorläufigen Plan hervorgeht, den der Weltverband veröffentlichte, sollen die drei geplanten Auftaktspiele in Südamerika am 8. und 9. Juni 2030 stattfinden.

Am 13. und 14. Juni sollen dann die offiziellen Eröffnungsspiele in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen werden. Das Finale soll nach derzeitigem Stand am Sonntag, den 21. Juli ausgespielt werden.

Mannschaften sollen mehr Zeit zur Regeneration bekommen

Die sechs an den Spielen in der südlichen Hemisphäre beteiligten Mannschaften sollen somit „etwa elf bis zwölf Tage für Reisen und Regeneration vor dem zweiten Spiel“ bekommen.

Während es in Südamerika im Juni und Juli unter zehn Grad kalt sein kann, steigen die Temperaturen in Südeuropa und Nordafrika zur gleichen Zeit zeitweise auf über 30 Grad.

Das FIFA-Council hatte am Mittwoch angekündigt, dass die WM in sieben Jahren in Uruguay, Argentinien und Paraguay beginnen soll und danach in Marokko, Spanien und Portugal fortgesetzt werden soll.