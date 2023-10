AC Mailand macht erstmals seit 2006 Gewinn

Der 19-malige italienische Fußball-Meister AC Mailand hat erstmals seit 2006 einen Gewinn erwirtschaftet. Das gab der aktuelle Tabellenzweite der Serie A am Montag bekannt. Der Gewinn in der Saison 2022/23 beträgt 6,1 Millionen Euro. In der Vorsaison hatte Mailand noch 66,5 Millionen Euro Verlust gemacht.