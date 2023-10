Ex-Bayern-Star Sadio Mané wird bei Al-Nassr zum Helden

Al-Nassr ist ins Viertelfinale des saudischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Der Top-Klub um Superstar Cristiano Ronaldo gewann am Dienstag im Achtelfinale des King Cup of Champions mit 1:0 gegen das von Steven Gerrard gecoachte Team Al-Ettifaq und buchte den Einzug in die nächste Runde.