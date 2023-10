"Free Palestine": Özil mit Botschaft zu Krieg in Israel und im Gazastreifen

Mesut Özil hat sich bei Twitter zu den Gewalttaten in Israel und im Gazastreifen geäußert. Der ehemalige Weltmeister forderte das Ende des Krieges, sorgte mit einer angefügten Fotomontage, in der er sich mit Palästina solidarisierte, allerdings auch für Aufsehen.

Özil postet „Free Palestine“-Botschaft

Der Slogan „Free Palestine“ an sich wurde von der RIAS (Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus) in der Vergangenheit als nicht antisemitisch eingestuft, solange er sich auf die Forderung von gleichen Rechten bezieht. Ursprünglich lautete der Spruch „Free Palestine. Equal Rights“

Anders verhalte es sich allerdings bei der Verwendung der Parole „From the river to the see, palestine will be free“. Hier werde durch die Skizzierung der Grenzen Palästinas deutlich, dass Israel vernichtet werden soll.