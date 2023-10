Längerer Ausfall droht: Verletzung bei Osimhen bestätigt

Torjäger Victor Osimhen (24) vom italienischen Fußball-Meister SSC Neapel droht nach seiner Verletzung eine längere Zwangspause. Eine Untersuchung am Montag ergab, dass der Nigerianer sich im Länderspiel gegen Saudi-Arabien am Freitag (2:2) eine „mittelgroße Läsion des rechten Oberschenkelmuskels“ zugezogen hat. Das gab sein Klub am Montag bekannt.