MLS: Messi sorgt für Zuschauerrekord

Fußballstar Lionel Messi ist auch in den USA auf Anhieb zum Publikumsmagneten geworden. Nach Angaben der US-Zeitschrift Soccer America lockte Messis neuer Klub Inter Miami in der aktuellen Saison der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) als erster Verein der Ligageschichte zu Auswärtsspielen im Schnitt mehr als 30.000 Fans (30.834). Ab Mittwoch werden in der MLS die Playoffs gespielt, die Messi und Miami verpasst hatten.