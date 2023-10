MLS-Play-offs: Auftaktniederlage für Löwens St. Louis

Logan Ndenbe (27.), Remi Walker (36.), Gadi Kinda (39.) und Daniel Salloi (61.) waren für Kansas gegen den früheren Bundesliga-Torwart Roman Bürki im Tor von St. Louis erfolgreich. Der ehemalige Stuttgarter Erik Thommy kam bei Kansas von der Bank, Tim Leibold fehlte verletzt. Für St. Louis, das von Bradley Carnell trainiert wird, traf Tim Parker (28.) zum zwischenzeitlichen 1:1. Spiel zwei findet am Sonntag in Kansas statt.

Der FC Cincinnati, bestes Team der Hauptrunde, startete standesgemäß mit einem 3:0 (2:0) gegen die New York Red Bulls in die Play-offs. Der argentinische Stürmer Alvaro Barreal traf doppelt (23./89.). Das nächste Duell steigt am Samstag in New York.