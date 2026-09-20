Langjähriger Liverpool-Spieler nimmt Wirtz in Schutz

Vladimir Smicer nimmt Florian Wirtz bei Liverpool in Schutz und sieht Parallelen zu Paul Pogbas Zeit bei Manchester United.

Vladimir Smicer hat Florian Wirtz gegen die Kritik an seinem Start beim FC Liverpool verteidigt. Der ehemalige Reds-Profi (1999 – 2005) sieht vor allem die hohe Ablöse als Belastung für den deutschen Nationalspieler, der seit dem Trainerwechsel zu Andoni Iraola zusätzlich ein neues, intensiv pressendes System verinnerlichen muss.

„Es ist wichtig zu wissen, wie Florian seine Zeit bei Liverpool und in der Premier League empfindet“, sagte Smicer bei Grosvenor Sport. „Ich weiß nicht, ob er hier glücklich ist, aber ich glaube, dass er noch etwas freisetzen und für Liverpool erfolgreich sein kann.“

Florian Wirtz trägt seit Sommer 2025 das Trikot des FC Liverpool Florian Wirtz trägt seit Sommer 2025 das Trikot des FC Liverpool © IMAGO/Propaganda Photo

Smicer zieht Vergleich mit Paul Pogba

Der Champions-League-Sieger von 2005 sprach sich klar gegen einen Verkauf aus: „Er ist noch sehr jung. Ich würde ihn gern für Liverpool gut spielen sehen und noch einige Jahre im Klub behalten. Ich würde ihn derzeit weder an Bayern München noch an irgendjemanden anderen verkaufen.“

Smicer verwies darauf, dass Wirtz auch Pech gehabt habe. „Er hat mehr in sich und wird es wahrscheinlich für Liverpool zeigen, weil einige seiner Pässe unglücklich nicht zu Toren geführt haben. Wenn diese großartigen Zuspiele Assists geworden wären, würde man nicht von einer Enttäuschung sprechen.“ Seine zentrale Erklärung: „Manche erwarten ein wenig zu viel von ihm und sehen noch immer die Ablöse statt den Spieler. Das ist das Problem. Bei Paul Pogba war es bei Manchester United genauso.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.