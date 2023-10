Mourinho nach Saudi-Arabien? "Bin mir ziemlich sicher"

Der portugiesische Fußball-Startrainer Jose Mourinho vom italienischen Topklub AS Rom steht einem Wechsel nach Saudi-Arabien offen gegenüber. „Niemand kennt die Zukunft, aber ich bin überzeugt, dass ich auch in Arabien arbeiten werde“, sagte der 60-Jährige in einem Interview mit dem ägyptischen TV-Sender MBC. „Ich weiß nicht, wann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auf jeden Fall tun werde.“