Serie A: Nach Klageandrohung - Osimhen trifft bei Napoli-Sieg

Der amtierende italienischen Meister SSC Neapel hat mit 4:0 (1:0) bei US Lecce gewonnen und mal wieder stand Victor Osimhen im Mittelpunkt. Der Nigerianer, der von seinem eigenen Klub in einem Internetvideo verspottet worden war, erzielte seinen fünften Saisontreffer und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg.

Osimhen traf per Kopf zu Beginn der zweiten Halbzeit (51.). Leo Östigard hatte Napoli in Führung gebracht (16.). In der Schlussphase erhöhten Gianluca Gaetano (88.) und Matteo Politano per Elfmeter (90.+5). Der Titelverteidiger liegt damit als Tabellendritter weiter vier Zähler hinter dem Mailänder Duo Inter und AC. Vierter ist Rekordmeister Juventus Turin, der am Sonntag bei Atalanta Bergamo über ein 0:0 nicht hinauskam.