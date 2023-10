Nations League: Gelingt Hrubesch der nächste Sieg?

Trotz klirrender Kälte wurde Horst Hrubesch bei der Rückkehr nach Reykjavik warm ums Herz. An Island hat der Interims-Bundestrainer seit seiner ersten Rettungsmission 2018 beste Erinnerungen. Und die dienen den deutschen Fußballerinnen als Mutmacher für den nächsten heißen Tanz auf der Vulkaninsel.

„Ich erinnere mich gerne daran zurück“, schwärmte Svenja Huth, im Showdown der WM-Qualifikation damals mit einem Doppelpack zum 2:0 auf Island die gefeierte Heldin. Am Dienstag (20.00 Uhr/ zdfsport.de ) steht nun Olympia auf dem Spiel, doch Hrubesch („Island können wir!“) strahlte vor der Nations-League-Partie im Nationalstadion Laugardalsvöllur nur Zuversicht aus: „Mit unserer Qualität werden wir es gewinnen.“ Was es braucht? „Tore, Tore, Tore!“

Island - Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Für den Traum von Paris 2024 zählen eben nur Siege. Wie schon beim anfangs zähen 5:1 gegen Wales am Freitag muss daher der ganze „Lärm“ (Huth) um Martina Voss-Tecklenburg ausgeblendet werden. Denn Dänemark (Hinspiel 0:2) liegt weiter drei Punkte vor den Vize-Europameisterinnen. Nur als Gruppensieger hat die DFB-Auswahl weiter Chancen auf ein Olympiaticket.

Bis zum „Endspiel“ gegen die Däninnen am 1. Dezember in Rostock muss das nervenaufreibende „MVT“-Thema so zügig wie möglich vom Tisch. Das ausstehende Gespräch zwischen der Bundestrainerin a.D. und dem Deutschen Fußball-Bund ist mittlerweile terminiert, Details gab der Verband auf SID-Anfrage nicht preis.