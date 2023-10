Der irre WM-Plan der FIFA: Diese Reaktion sagt alles

„Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest, weil wir da einen Fußballplatz hingezaubert kriegen und man das vermarkten kann“, sagte Rose nach dem 1:3 (0:1) in der Champions League gegen Manchester City.

„Schade, vielleicht sogar albern“

Es sei bis jetzt immer gut gewesen, "wenn sich ein Land auf eine WM gefreut hat, vielleicht auch zwei Länder. Man hat ein Fest daraus gemacht und hatte kurze Wege. Es sieht so aus, als wären wir noch nicht am Ende dessen, was das Schrauben betrifft", sagte Rose: "Ich finde es schade, vielleicht sogar albern. Das ist mein erster Impuls."