Salah mit historischem Tor: Liverpool springt an Tabellenspitze

Die Reds haben das 243. Merseyside-Derby gewonnen und zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen.

Die Mannschaft des deutschen Teammanagers gewann am Samstag gegen den Stadtrivalen FC Everton mit 2:0 (0:0) und zog damit an Tottenham Hotspur, dem FC Arsenal und Triple-Gewinner Manchester City vorbei. Das Trio kann aber im Verlauf des Wochenendes die Reds wieder überholen.

FC Liverpool im Derby früh in Überzahl - Salah historisch

Am Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte sah Evertons ehemaliger englischer Nationalspieler Ashley Young (37.) die Gelb-Rote Karte. Trotz der Überzahl taten sich die Gastgeber über einen langen Zeitraum schwer.

In der Schlussviertelstunde erhöhten sie den Druck und belohnten sich: Einen Handelfmeter nach Videobeweis verwandelte Mohamed Salah (75.) zur längst überfälligen Führung, in der Nachspielzeit sorgte der Ägypter mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+7).

Salah schreibt mit seinen Treffern Geschichte: Der Ägypter hat in jedem seiner letzten 13 Premier-League-Einsätze an der Anfield Road entweder ein Tor erzielt oder eine Vorlage gegeben. Nur die Liga-Legenden Alan Shearer (18 und 17) und Thierry Henry (17) haben das noch häufiger hintereinander in Heimspielen geschafft.