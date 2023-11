Verletzungsschock für PSG-Supertalent - mit Folgen für den BVB

Top-Talent Warren Zaire-Emery wird dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain den Rest des Jahres fehlen und damit auch das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund verpassen. Wie PSG am Montag mitteilte, bleibe der 17-Jährige mit seiner Stauchung des rechten Knöchels, die er sich bei seinem Länderspieldebüt am Samstag gegen Gibraltar (14:0) zugezogen hatte, „bis zum Jahresende in Behandlung.“