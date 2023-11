Premier League: Bankplatz bei ManCity "triggert" Ortega

Torhüter Stefan Ortega ist mit seiner Entwicklung bei Manchester City zufrieden, will aber mehr. „Das Gute ist, dass in mir nach wie vor das Feuer brodelt. Ich merke trotzdem, dass es mich zum Beispiel triggert, wenn ich auf der Bank sitze“, sagte der Schlussmann des englischen Fußballmeisters bei DAZN .

Ortega, der in der vergangenen Saison mit den Skyblues vier Titel holte, ist die Nummer zwei hinter dem Brasilianer Ederson. „Ich glaube, dass ich letztes Jahr schon einen riesigen Schritt gemacht habe, dass ich nicht nur die Pokalspiele bekommen habe, sondern auch das Spiel in Dortmund“, so Ortega. Im Oktober 2022 war der 31-Jährige im Champions-League-Gruppenspiel beim BVB (0:0) zum Einsatz gekommen.