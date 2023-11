Barca nur Remis ohne verletzten ter Stegen

Ter Stegen hatte in dieser Saison bisher in allen Pflichtspielen von Barcelona zwischen den Pfosten gestanden und achtmal dabei kein Gegentor kassiert. In der Tabelle hat Barca einen Punkt Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid, Tabellenführer FC Girona ist schon drei Zähler entfernt. Beide Barca-Rivalen können am 14. Spieltag aber noch punkten.