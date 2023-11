Bulgarien: Iliew neuer Fußball-Nationaltrainer

Der ehemalige Nationalspieler Ilian Iliew ist neuer Trainer der bulgarischen Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der nationale Verband am Mittwoch bekannt, nachdem der Serbe Mladen Kristajic wegen „unzureichender Ergebnisse“ in der vergangenen Woche entlassen worden war.

Bulgarien ist in der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland abgeschlagen Letzter der Gruppe G. Iliew (55) erhält einen Vertrag bis 2026, bis zum Ende der Saison wird er gleichzeitig den Erstligisten Tscherno More Warna betreuen.