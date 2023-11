Infantino fordert mehr TV-Investitionen in den Frauenfußball

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die europäischen TV-Anstalten dazu animiert, mehr in den Frauenfußball zu investieren. „Die Botschaft ist klar: FIFA und EBU wollen weiterhin gemeinsam daran arbeiten, wirkungsvolle Wege zu finden, den Frauenfußball zu fördern und ihn kommerziell noch attraktiver zu machen“, schrieb der 53-Jährige auf Instagram im Anschluss an die Generalversammlung der Europäischen Rundfunkunion am Donnerstag in Genf.