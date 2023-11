Italien: Juve vorläufig an der Spitze

Nicht ernsthaft an die Spitze heran kommt Milan. Den Rossoneri reichte in Lecce auch eine 2:0-Pausenführung nach Toren von Oliver Giroud (28.) und Tijani Reijnders (35.) nicht zum Sieg. Nach der erfolgreichen Aufholjagd der Platzherren mit Treffern von Nicola Sansone (66.) und Lameck Banda (70.) beendete Milan die Begegnung außerdem nur in Unterzahl, nachdem Giroud in der Nachspielzeit wegen wiederholt unsportlichen Verhaltens Gelb-Rot erhalten hatte.