Nigeria hält trotz Kritik an Trainer Peseiro fest

Der nigerianische Fußballverband (NFF) hält offenbar aus finanziellen Gründen am umstrittenen Nationaltrainer Jose Peseiro fest. „Wenn wir das Geld hätten, wären wir bereit, ihn von seinem Posten zu entbinden. Wir sind nicht glücklich“, sagte NFF-Exekutivmitglied Nse Essien nach dem 1:1 (0:1) in der WM-Qualifikation in Simbabwe am Sonntag.