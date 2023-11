Schweiz fährt mit Trainer Yakin zur EM

SFV-Präsident Dominique Blanc betonte: „Auch wenn wir in den letzten Qualifikationsspielen viermal Unentschieden gespielt und einmal verloren haben, genießt Murat Yakin unser volles Vertrauen.“ Mehr noch: „Er hat in allen Bereichen unsere Unterstützung, um mit dem bestmöglichen Team und Staff an der EM in Deutschland teilnehmen zu können.“