WM-Quali: Bundesliga-Akteure dürfen jubeln - Klinsmann setzt Aufwärtstrend fort

Jürgen Klinsmann ist mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Der Achtelfinalist der Endrunde von Katar bezwang Singapur in Seoul mit 5:0 (1:0).

Für die Teams aus Asien beginnt auf dem Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aktuell die zweite Runde. Die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei der neun Vierergruppen kommen in die dritte Runde, in der die ersten WM-Tickets vergeben werden.

Für Klinsmanns "Taegeuk Warriors" traf Kapitän Heung-Min Son zum zwischenzeitlichen 3:0. Verteidiger Min-Jae Kim vom FC Bayern stand ebenso in der Startelf wie der Mainzer Jae-Sung Lee. Woo-Yeong Jeong (VfB Stuttgart) wurde eingewechselt. In Gruppe C sind China und Thailand die weiteren Gegner.

Auch Deutschland-Schreck jubelt

Deutschlands WM-Schreck Japan kam dank dreier Tore von Stürmer Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam) zu einem 5:0 (3:0) über Myanmar. In Suita trafen außerdem der Freiburger Ritsu Doan und der frühere Frankfurter Daichi Kamada. Düsseldorfs Ao Tanaka spielte wie Doan und Kamada von Beginn an. Weitere Gegner in Gruppe B sind Nordkorea und Syrien.