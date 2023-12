Guardiola von vierter Meisterschaft in Folge überzeugt

Ein trotziger Pep Guardiola hat die vierte Fußball-Meisterschaft in Folge für Manchester City vorhergesagt. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir die Premier League wieder gewinnen, wenn sie mich fragen. Wenn wir das Niveau von Liverpool und Tottenham erreichen, dann sind wir nicht zu schlagen", sagte der Ex-Bayern-Coach.

Am vergangenen Sonntag waren die Citizens zu Hause gegen Tottenham Hotspur über ein 3:3 nicht hinausgekommen. In der Tabelle beträgt der Rückstand als Dritter auf Spitzenreiter FC Arsenal drei Punkte. Am Mittwoch spielen die Citizens bei Aston Villa (21.15 Uhr/Sky).