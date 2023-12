Premier League: Drama-Ende und Ärger auf Schiedsrichter! City spät geschockt

Der Spektakel-Sonntag in der Premier League findet keinen Abriss! Nachdem bereits zuvor der FC Liverpool sein Spiel dramatisch drehte , entspannte auch Manchester City das Nervenkostüm seiner Fans beim 3:3-Remis gegen die Tottenham Hotspur im heimischen Etihad Stadium kaum.

Nicht nur fingen sich die Skyblues in der 90. Spielminute von Dejan Kulusevski den späten Ausgleich, auch eine Schiedsrichter-Entscheidung sorgte in der Nachspielzeit für Aufregung.

Der Unparteiische Simon Hooper pfiff einen Vorteil der Citizens in der 95. Minute ab - und unterband zur hellen Aufregung aller Beteiligten aus Manchester die Chance auf den späten Siegtreffer. Jack Grealish war nach einem Foul an Erling Haaland auf den Weg geschickt worden - doch die Bemühungen jäh beendet.

Die Mannschaft von Pep Guardiola blieb damit erstmals seit 2017 in der aufeinanderfolgenden Premier-League-Partien ohne Sieg. Im November errangen die Reds um Jürgen Klopp ein 1:1 gegen City, Chelsea erkämpfte sich in einem regelrechten Spektakel ein 4:4.

Son trifft doppelt - hüben wie drüben

Dabei war der Start in die Partie unmittelbar äußerst kurios.

Nachdem Tottenham-Star Heung-Min Son seine Mannen bereits in der 6. Minute in Front brachte, erzielte der Südkoreaner nur drei Minuten später das zweite Tor. Doch es stand 1:1. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld bugsierte Son den Ball in bester Stürmermanier ins eigene Tor.