International Fußball: FIFA bestätigt neues Format und nennt Details! Was bedeutet das für den FC Bayern?

Die FIFA macht Nägel mit Köpfen! Der FIFA Club World Cup wird vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 erstmalig stattfinden. Gespielt wird in den USA, auch der FC Bayern München wird vertreten sein. Das gab die FIFA am Sonntagmittag bekannt. Offiziell heißt der Wettbewerb Mundial de Clubes FIFA.

Modus ähnlich wie in der Königsklasse

Gespielt wird, wie auch in der Champions League, in acht Gruppen mit je vier Mannschaften. Die beiden Gruppenersten ziehen in die K.o.-Phase ein. Ein Rückspiel gibt es in der K.o.-Phase nicht, der Sieger qualifiziert sich direkt fürs Halbfinale. Ein Spiel um Platz drei wird es ebenfalls nicht geben.