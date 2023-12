Trainer-Knall in Katar! Nationaltrainer Queiroz muss gehen

Nach nur knapp zehn Monaten ist der Portugiese Carlos Queiroz seinen Job als Trainer der katarischen Fußball-Nationalmannschaft wieder los. Der katarische Verband (QFA) teilte am Mittwoch ohne Angabe von Gründen mit, dass die Zusammenarbeit mit dem 70 Jahre alten Queiroz in „beiderseitigem Einverständnis“ beendet worden sei. Als Nachfolger verkündeten die Katarer umgehend Tintin Marquez, der seit 2018 als Vereinscoach in dem Emirat gearbeitet hatte.