Fußball: Scheitert ein ambitioniertes Projekt in England krachend?

„Wir werden hier eine Kultur des Gewinnens schaffen“, kündigte Wayne Rooney voller Tatendrang Mitte Oktober bei seiner Vorstellung als neuer Teammanager von Birmingham City an.

Das könnte auch ernsthafte Konsequenzen für den zunehmend unter Druck geratenen Rooney haben. Die Sun berichtet, dass die Verantwortlichen bereits über einen möglichen Trainerwechsel nachdenken - für den Fall, dass das Team in Kürze nicht die Kurve kriegt.

Ten Hag glaubt an Rückendeckung

Schwache Rooney-Bilanz: Zwei Siege aus 14 Spielen

Rooneys Amtszeit bei Birmingham City war bislang von herausfordernden Wochen geprägt. Nach 25 Spielen rangiert der Klub in der Championship-Tabelle nur auf Platz 20, gerade einmal sieben Siege stehen zu Buche.

Noch schlimmer liest sich die isolierte Statistik seit dem Amtsantritt von Rooney: Unter seinem Kommando konnte Birmingham nur zwei von 14 Spielen gewinnen, während acht Partien verloren gingen. Dabei fing der Klub fast doppelt so viele Gegentore (27), wie er eigene Treffer erzielte (15).

Zuletzt kassierte Birmingham am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Hause eine Niederlage gegen den Tabellennachbarn Stoke City (1:3), gefolgt von einem mageren 0:0 zu Hause gegen Bristol City.

„Hätte alle elf Spieler auswechseln können“

„Die eigentliche Priorität war heute, dass hinten die Null steht“, sagte der 38-Jährige. „Nach dem letzten Spiel saß ich hier und beantwortete Fragen darüber, was wir tun können, um keine Tore mehr zu kassieren, also haben wir uns wirklich darauf konzentriert, und damit bin ich zufrieden.“

Umstrittener Trainerwechsel trägt keine Früchte

Auch die Birmingham-Spieler sollen sich Berichten zufolge nicht besonders begeistert über das plötzliche Aus des 44-Jährigen gezeigt haben. Eustace sei laut The Athletic bei seiner Mannschaft sehr beliebt und geschätzt gewesen, vor allem bei den jungen Akteuren.

Doch dem Klub-Eigentümer, dem US-Unternehmen Knighthead Capital Management LLC, das seit Sommer in Brimingham die Fäden zieht, war der Name des geschassten Trainers womöglich nicht groß genug. Immerhin wurde als Ziel der Aufstieg in die Premier League ausgegeben.