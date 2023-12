Sieg in Monza: Juventus springt dank Gatti an die Spitze

Italiens Rekordmeister Juventus Turin steht für mindestens 48 Stunden an der Spitze der Serie A. Bei der AC Monza gewann die Alte Dame mit 2:1 (1:0) und zog vorerst an Inter Mailand vorbei, der bisherige Tabellenführer ist erst am Sonntag bei Meister SSC Neapel im Einsatz (20.45 Uhr/DAZN).