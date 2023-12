Ten Hag zum neuen United-Investor: "Wollen mit mir arbeiten"

Teammanager Erik ten Hag vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United glaubt an Rückendeckung durch den neuen Investor Jim Ratcliffe und dessen Ineos-Gruppe. "Sie wollen mit mir arbeiten, ich will mit ihnen arbeiten. Wir werden die Gespräche führen, also werden wir sehen", sagte der angeschlagene ten Hag.