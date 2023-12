Transfermarkt: Einst bei St. Pauli - bald der nächste 100-Millionen-Mann? Gyökeres überzeugt bei Sporting

26 Spiele absolvierte Viktor Gyökeres in der Saison 2019/20 für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. Sieben Tore und vier Assists markierte der Schwede mit dem ungarischen Namen.

Drei Jahre später ist der Stürmer in absoluter Topform und womöglich der nächste Spieler, für den 100 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden müssen.

Für 20 Millionen Euro war Gyökeres im Sommer vom englischen Zweitligisten Coventry City zu Sporting Lissabon gewechselt - und schießt seitdem Tore am Fließband. 17 Tore und acht Assists markierte der 25-Jährige bislang in lediglich 20 Pflichtspielen für die „Löwen“ aus Lissabon, katapultierte sein Team damit an die Tabellenspitze.