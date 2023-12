Wadenverletzung: Real vorerst ohne Carvajal

Spaniens Tabellenführer Real Madrid muss im Jahresendspurt ohne Dani Carvajal (31) auskommen. Der Rechtsverteidiger hat am Wochenende beim 2:0 im Ligaspiel gegen den FC Granada eine Verletzung an der linken Wade erlitten, wie Union Berlins Champions-League-Gegner nach Untersuchungen am Montag mitteilte.