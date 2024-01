Afrika-Cup: Ägypten darf auf Salah-Rückkehr hoffen

Stürmerstar Mohamed Salah steht der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup wohl erst in einem möglichen Endspiel wieder zur Verfügung. Wenn alles nach Plan laufe, könne der Kapitän der Pharaonen in drei bis vier Wochen wieder spielen, sagte Pep Lijnders, Assistent von Teammanager Jürgen Klopp bei Salahs Klub FC Liverpool, am Dienstag.