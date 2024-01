FC Liverpool: Salah-Schock für Klopp!

Liverpool-Star Mohammed Salah hat sich beim Afrika-Cup am Oberschenkel verletzt und sollte zunächst nur zwei Spiele verpassen. Jedoch ist die Verletzung nun doch schlimmer als angenommen und es droht ein längerer Ausfall. Aktuell wird von einer Ausfallzeit von rund einem Monat ausgegangen - was nicht nur Salahs Teilnahme am Afrika-Cup beenden würde, sondern auch Auswirkungen auf die Reds hätte!