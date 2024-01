Asien-Cup: Japan folgt Irak ins Achtelfinale

Topfavorit Japan ist Irak beim Asien-Cup in der Gruppe D ins Achtelfinale gefolgt. Die Blue Samurai setzten sich zum Abschluss der Vorrunde des Turniers in Katar mit 3:1 (1:0) gegen Indonesien durch und belegten damit hinter dem Gruppensieger den zweiten Platz.

In der K.o.-Runde könnte es nach dem japanischen Patzer gegen Irak (1:2) zu einem vorzeitigen Duell mit Mitfavorit Südkorea kommen. Die Mannschaft von Nationaltrainer Jürgen Klinsmann spielt am Donnerstag (12.30 Uhr) gegen Malaysia um Platz eins in Gruppe E.