Couch-Titel: "Gibt keine bessere Motivation" für Bayern

Nach der 36. Meisterschaft der königlichen Vereinsgeschichte dachte Real Madrids glücklicher Trainer Carlo Ancelotti sofort an den FC Bayern. "Wir haben die große Chance, in einem weiteren Finale zu spielen - und es gibt keine bessere Motivation als diese", sagte Ancelotti mit Blick auf das immens wichtige Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den deutschen Rekordmeister.

Der vorzeitige Titelgewinn soll Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Co. nach dem 2:2 von München zusätzlichen Rückenwind geben. Entsprechend gedämpft fielen auch die Feierlichkeiten aus - der volle Fokus bei Real gilt dem 18. Einzug in ein Finale der Königsklasse am 1. Juni in Wembley. Beim 3:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten FC Cadiz nahm Ancelotti zur Schonung seiner Stars deshalb gleich zehn Wechsel in der Startelf vor.

Es reichte dennoch zum lockeren Erfolg und zur "Couch-Meisterschaft", weil Verfolger FC Barcelona am späten Abend beim FC Girona mit 2:4 (2:1) patzte und Real nun vier Spieltage vor Saisonschluss nun 13 Zähler Vorsprung hat. "Campeones, Campeones! Eine Saison zum Einrahmen", titelte das Hausblatt Marca.

Ancelotti schwärmte ebenfalls von einem "spektakulären Jahr. Wir haben wenig Fehler gemacht und der Vorsprung ist verdient." Das Erfolgsrezept? "Es gibt junge Spieler, die sehr hungrig nach Titeln sind - und Routiniers, die sich freuen, hier zu sein", sagte Angreifer Joselu nach einem "besonderen Moment".

