Beckenbauer? Ex-FIFA-Boss Sepp Blatter schimpft

Die Kritik an Beckenbauer in Folge der Sommermärchen-Affäre kann Blatter nach wie vor nicht nachvollziehen.

„Die Art und Weise wie mit Franz umgegangen wurde, war nicht korrekt“, schimpfte der 87-Jährige, der in seiner Amtszeit selbst von Skandalen umwittert war: „Das war unfair, unanständig und respektlos. Darunter hat er extrem gelitten.“

Bis zuletzt mit Beckenbauer in Kontakt

Blatter stand bis zuletzt mit Beckenbauer in Kontakt. "Wir pflegten sporadisch telefonischen Kontakt, bis am Neujahrstag - als ich in anrufen wollte, aber seine Ehefrau Heidi sagte, dass er nicht mehr ans Telefon kommen kann", sagte der Schweizer: "Das war wie eine Alarmglocke. Da machte ich mir große Sorgen."