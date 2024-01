Ex-Nationalspieler in der Wüste: So läuft es bei Julian Draxler

Einst zählte Julian Draxler zu den großen Hoffnungsträgern im deutschen Fußball. Doch seit fast vier Monaten verdient das einstige Schalke-Talent sein Geld in der Wüste abseits der großen Bühne, in der sportlichen Bedeutungslosigkeit .

Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen zog es Draxler im Sommer nicht in die aufstrebende Saudi Pro League, wo seit dieser Saison neben Superstar Cristiano Ronaldo namhafte Größen wie Karim Benzema, Roberto Fir­mino und Riyad Mahrez aktiv sind. Stattdessen wechselte er zum Al-Ahli SC nach Katar - entsprechend ruhig ist es um den Weltmeister von 2014 geworden.

Doch Draxler selbst äußerte sich erfrischend ehrlich zu seiner Entscheidung , nach Katar zu wechseln: „Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen: Mir geht es nach 12 Jahren Europa ausschließlich darum, eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue internationale Erfahrung zu machen, bei einem spannenden Projekt in der arabischen Welt mitzuwirken – und das Thema Geld ausklammern.“

Erfolgreicher Start für Draxler in Katar

Er fuhr fort: „Auch wenn diese Aspekte ehrlicherweise zutreffend sind, wäre es dennoch gelogen, wenn der finanzielle Part nicht auch entscheidend ist in diesem Fall.“

Persönlich dürfte Draxler mit seinen ersten Wochen in Katars höchster Spielklasse, der Stars League, zufrieden gewesen sein. Schließlich konnte er in seinen ersten beiden Einsätzen für Kellerkind Al-Ahli jeweils eine Vorlage beisteuern.

In einer darauffolgenden Partie gegen Qatar SC zeigte der ehemalige Nationalspieler erneut sein Können, als er nach Einwechslung innerhalb von vier Minuten einen Doppelpack erzielte.

Muskelverletzung bremst Ex-Nationalspieler aus

Doch diese Begegnung sollte auch den Beginn einer fast zweimonatigen Zwangspause für Draxler markieren. In der 87. Spielminute verließ er plötzlich ohne ersichtlichen Grund das Feld . Später stellte sich heraus, dass Muskelprobleme der Grund für den Abgang des Deutschen waren.

Die Verletzung war anschließend so gravierend, dass Draxler sieben Spiele von Al-Ahli nur von der Tribüne aus verfolgen konnte. Erst kurz vor Weihnachten gab Draxler sein Comeback auf dem Rasen und wirkte 29 Minuten beim 5:3-Ligasieg gegen Al-Duhail mit.

Nach Comeback noch ohne Startelfeinsatz

Somit hat der Offensivspieler nach vier Monaten lediglich sechs Einsätze (davon nur zwei Startelfeinsätze) absolviert, in denen er immerhin drei Tore und zwei Vorlagen verbuchen konnte.

Die sportliche Situation von Al-Ahli hat sich in dieser Zeit kaum verbessert. Der Klub, der zu den ältesten in Katar gehört, rangiert derzeit nur auf dem neunten von zwölf Plätzen in der Stars League.