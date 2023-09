Draxler beeindruckend ehrlich: Darum gehe ich nach Katar

Jetzt hat der Weltmeister von 2014 seinen ungewöhnlichen Wechsel erklärt: „Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen: Mir geht es nach 12 Jahren Europa ausschließlich darum, eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue internationale Erfahrung zu machen, bei einem spannenden Projekt in der arabischen Welt mitzuwirken – und das Thema Geld ausklammern. Auch wenn diese Aspekte ehrlicherweise zutreffend sind, wäre es dennoch gelogen, wenn der finanzielle Part nicht auch entscheidend ist in diesem Fall.“

Darum geht Draxler nach Katar

Damit zeigt sich der Ex-Schalker ehrlich und hat damit vielen anderen Stars, die in diesem Sommer dem Ruf des Geldes folgten, etwas voraus. „Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir durch die neuen finanziellen Rahmenbedingungen noch mehr Möglichkeiten haben“, räumte Draxler ein: „Sowohl für die Familie, als auch für andere Projekte abseits des Platzes.“

„Auch wenn man es hierzulande nicht gerne hört“

Über den Fußball in Saudi-Arabien und Katar sagte er: „Auch wenn man es hierzulande nicht gerne hört: Der Fußball in der arabischen Welt entwickelt sich sehr rasant, es werden durch große finanzielle Investitionen Strukturen aufgebaut, die in Zukunft durchaus eine Konkurrenz zum europäischen Fußball darstellen können.“