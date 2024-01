Infantino würdigt Zagallo: "Ein ganz Großer"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die verstorbene Fußball-Ikone Mario Zagallo als Mann mit „beispiellosem Einfluss“ auf die WM-Geschichte gewürdigt. „Wir sind tief erschüttert vom Tod eines ganz Großen“, teilte Infantino am Samstag mit. Zagallo war am Freitag im Alter von 92 Jahren in seiner Heimat Brasilien gestorben.