Besiktas Istanbul stellt neuen Trainer vor

Santos ist bereits der vierte Trainer in der laufenden Saison für Besiktas. Vor Calimbay hatten bereits Senol Günes und Burak Yilmaz an der Seitenlinie gestanden. In der Süper Lig liegt Besiktas nach 18 Partien auf Platz sechs bereits 19 Punkte hinter den Stadtrivalen Fenerbahce und Galatasaray an der Tabellenspitze zurück.