Real für eine Nacht an der Tabellenspitze

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im Titelrennen zumindest für eine Nacht die Tabellenführung vom Überraschungsteam FC Girona erobert. Die Königlichen blieben mit Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation durch ihren fünften Sieg nacheinander in La Liga beim 2:1 (0:0) bei UD Las Palmas zum 15. Mal in Folge in Meisterschaftsspielen ungeschlagen.